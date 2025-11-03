La Fiorentina cerca l’accordo con Pioli per una risoluzione contrattuale per evitare l’esonero (Gazzetta)

Pioli non vuole dimettersi e il club non vorrebbe pagare tre milioni di euro per tre stagioni, ma l’accordo con una buonuscita non è stato trovato

La Fiorentina ha perso (in casa) anche contro il Lecce di Di Francesco. Peccato che alle dimissioni del direttore sportivo non siano seguite – non ancora almeno – quelle di Pioli. Il suo destino è dato per segnato, ma ancora non c’è l’ufficialità. La Gazzetta dello Sport scrive di trattativa in corso per il suo sostituto

“Sono ore decisive per il futuro di Stefano Pioli, ormai al capolinea con la Fiorentina che sta cercando il suo sostituto e a breve sono attese novità. La società spera in un annuncio entro la serata, in cui salutare contestualmente Pioli e annunciare il nuovo tecnico che possa andare già in panchina giovedì in Conference League in trasferta con il Mainz.

Il club ha lavorato per tutta la giornata per cercare di trovare un accordo economico per la risoluzione contrattuale con Pioli perché il tecnico non ha mai pensato di dimettersi e la Fiorentina non vorrebbe arrivare all’esonero perché il contratto pesa tre milioni di euro per tre stagioni. L’accordo con una buonuscita non è stato trovato”.

Intanto Paolo Vanoli e Roberto D’Aversa sono i possibili sostituiti, con l’ex tecnico, tra le altre, di Lecce e Empoli che pare nettamente favorito sull’ex Toro.