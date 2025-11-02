Disastro Fiorentina, Pioli ha distrutto una squadra
0-1, decide Berisha. Fischi e cori accompagnano l’ennesima sconfitta di una squadra insipida. In dieci partite quattro pareggi e sei sconfitte, nemmeno una vittoria
La Fiorentina perde (in casa) anche contro il Lecce di Di Francesco. Uno a zero il risultato finale. Dopo 10 partite appena 4 punti in classifica frutto di 4 pareggi. Nemmeno una vittoria. Alla fine ovviamente fischi per Pioli, la dirigenza e i calciatori,
Proteste continue, lo stadio è rimasto in silenzio solo negli ultimi minuti — forse per sfinimento – prima dei fischi. La Fiorentina perde ancora e la permanenza di Pioli appare ormai insostenibile. Ha affondato una squadra che aveva grandi prospettive, meritava di più.
A decidere è stato Medon Berisha: il giocatore esulta per la vittoria della sua squadra, ma dall’altra parte si levano i fischi di una tifoseria ormai esausta. 4 punti su 30, nessuna vittoria in 10 partite e solo 4 pareggi.
L’ennesima sconfitta della Fiorentina
Cala il sipario allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Rapuano mette la parola fine a un match intenso e ricco di agonismo, conclusosi con un’importante vittoria per gli ospiti del Lecce.
Nel primo tempo è Berisha a sbloccare il risultato: al 23’, colpisce di piatto sul traversone di Tete Morente e batte De Gea.
Nella ripresa, la Fiorentina appare totalmente trasformata: i padroni di casa dominano il possesso palla e creano diverse occasioni pericolose. Al 79’, Falcone compie un vero miracolo su un’incornata, respingendo sulla linea un pallone difficile. Al minuto 84, Ranieri sembra guadagnare un rigore, ma Rapuano, dopo tre minuti di revisione al Var, revoca la decisione. Le proteste della Viola non cambiano nulla e si prosegue sullo 0-1.
La Fiorentina continua ad assediare la porta leccese, ma non riesce a trovare il gol nei sei minuti di recupero. Alla fine, la sfida al Franchi termina con la vittoria del Lecce: un successo prezioso per gli ospiti su un campo tutt’altro che semplice.
Queste le formazioni ufficiali:
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Kean, Dzeko. All. Pioli.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Morente. All. Di Francesco.