Disastro Fiorentina, Pioli ha distrutto una squadra

Adani: «Se Conte non si fosse potenziato, il Napoli ora poteva essere dov’è la Juve. Inventa cose dal nulla»

A Viva El Futbol: «Nessuno in Serie A è all'altezza di Conte e Gasperini. Conte ha fatto cose inventate dal nulla, come Spinazzola ala e Juan Jesus titolare; li avevano dati per finiti in Italia».