Lo strano caso di Koopmeiners, il centrocampista da 10 gol finito a fare il mediano ed esserne contento

La Gazzetta se ne compiace: "Koopmeiners si sta guadagnando i gradi da regista difensivo che può apparire un controsenso (lo è ndr), ma non dentro ad un calcio sempre più di relazione"

Lo strano (quasi assurdo) caso di Teun Koopmeiners, preso dalla Juventus dall’Atalanta di Gasperini per i suoi 30 e più gol in Serie A in più stagioni, finito ad accontentarsi di una vita da mediano. Un mediano da 60 milioni. La Gazzetta parla oggi di un netto miglioramento rispetto alle prestazioni precedenti che lasciano ben sperare che il calciatore ex Az possa tornare sui suoi livelli. Ma forse non più offensivi…

Koopmeiners è improvvisamente tornato l’inamovibile, la sua storia arricchirà le future cronache (Gazzetta)

Ne scrive così la Rosea:

“Una parabola, quella di Teun Koopmeiners, destinata ad arricchire le future cronache. Il motivo? Non è ancora una sentenza, ci vuole un po’ di tempo perché lo possa diventare, ma, intanto, va così: l’olandese poco, pochissimo volante fino a fine ottobre, da quando è cominciata l’era Spalletti sulla panchina bianconera viaggia come viaggiano i fedelissimi in giro per il mondo. […] Koopmeiners si sta guadagnando, passo dopo passo, i gradi da regista “difensivo” che può apparire un controsenso, ma non dentro ad un calcio sempre più di relazione […]

Da mezzala può tornare a giocare, magari quando verrà battezzata la rivoluzione: da tre a quattro davanti a Di Gregorio o Perin. […] Un esempio? La notte gelida di Bodo: nella ripresa si sono aperti spazi introvabili in avvio e, così, il piede nobile di Koop è salito in cattedra quando c’era da cambiare lato e fronte del campo per innescare Conceiçao o gli altri compagni liberi di offendere verso la porta dei norvegesi di casa. […] Calafiori ne ha beneficiato a tal punto da volare in Premier Lague, Koopmeiners, per ora, ne ha beneficiato a tal punto da candidarsi ad un ruolo di primissimo piano in una squadra, la Juventus, con la quale il feeling non era mai stato altissimo (eufemismo). […] Nessun effetto speciale, fino ad ora.

Ma quei segnali di miglioramento già citati che fanno ben sperare il tecnico toscano: Koop sarà elemento prezioso e, per certi versi, inedito da qui alla fine della lunga stagione. […] Spalletti ne ha sempre apprezzato la capacità di sentire la porta avversaria, ora ne sta apprezzando l’abilità nel modificare il proprio raggio di azione per mettersi al servizio della causa bianconera: il fedelissimo lo è diventato in silenzio e grazie all’atteggiamento positivo che non è mai mancato”.