Bologna non sa se applaudire o fischiare Beukema, ma un po’ gode che a Napoli sia finito in panchina
Il Quotidiano Nazionale. La frase «a Napoli c’è una passione dieci volte superiore a quella di Bologna» non è passata inosservata così come il suo pressing per andar via
A Bologna Beukema un pilastro, a Napoli un comprimario
Il ritorno di Sam Beukema, da avversario, non può lasciare indifferente Bologna. L’olandese, oggi difensore del Napoli, è stato il simbolo di due anni straordinari per i rossoblù — dalla storica qualificazione in Champions con Thiago Motta alla conquista della Coppa Italia e del pass per l’Europa League sotto la guida di Vincenzo Italiano. Beukema era il leader silenzioso di una difesa che aveva trovato in lui la propria sicurezza. Accanto a lui sono cresciuti Calafiori, poi volato all’Arsenal, e Lucumí, rimasto nonostante le voci di mercato. Proprio il Napoli, sapendo che Bologna avrebbe dovuto fare almeno una cessione importante, ha mosso l’assalto: 31 milioni più 3 di bonus per portarlo via, mentre Ndoye finiva al Nottingham.
Il suo ct gli aveva consigliato una piazza con maggiori pressioni
L’addio, però, non fu indolore. A incrinare il rapporto con la piazza ci pensarono alcune parole di Beukema a fine ottobre: «A Napoli c’è una passione dieci volte superiore a quella di Bologna». Una frase che fece arricciare più di un naso tra i tifosi rossoblù, feriti da quello che suonò come un tradimento affettivo. Eppure il club aveva solo parole di gratitudine. «È sempre stato professionale e va solo ringraziato», spiegò l’ad Claudio Fenucci dopo il braccio di ferro finale, quando una mail del padre-agente allertò la dirigenza sulla volontà del giocatore di accettare la corte di De Laurentiis. A Napoli, però, il nuovo capitolo non è iniziato nel migliore dei modi: solo quattro presenze da titolare in campionato, tre in Champions League, e ora tre panchine consecutive. Contro il Bologna, proprio nella sua vecchia casa, Beukema rischia la quarta.