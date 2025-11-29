In Spagna arbitro espelle altro arbitro: è Mejuto González, arbitrò Liverpool-Milan finale di Champions

L'ex fischietto è delegato arbitrale del Getafe tornato in Europa che lo ha "ingaggiato" come delegato agli arbitri. Come se avessero espulso il nostro Collina (Marca)

Il caso Getafe-Elche è diventato virale in tutta la Spagna. La sfida della 14ª giornata ha regalato non solo intensità sportiva, ma anche una scena surreale che coinvolge due esponenti del mondo arbitrale. A essere protagonista non è stato un calciatore, bensì un arbitro espulso… da un altro arbitro. Ed il nome dell’arbitro espulso non è uno dei tanti. Il racconto è di Marca

L’arbitro Alejandro Hernández Hernández, designato dal Comitato delle Canarie, ha estratto un cartellino rosso durante il concitato recupero. Secondo la ricostruzione iniziale, sembrava che il destinatario fosse José Bordalás, che si agitava oltremodo nella sua area tecnica. Ma la realtà, emersa dal rapporto ufficiale, è stata ben diversa.

L’espulso? Un arbitro tra i più illustri della storia in Spagna

“Il giocatore espulso era un volto noto all’ambiente arbitrale: Enrique Mejuto González, ex arbitro di Prima Divisione e attuale delegato di gara del Getafe”. Il rapporto arbitrale spiega tutto: “Al 90° minuto, il delegato Mejuto González, Manuel Enrique, è stato espulso per quanto segue: in quanto responsabile del gruppo dei raccattapalle, è responsabile del loro comportamento durante il secondo tempo, nel quale hanno causato diversi ritardi nella ripresa del gioco”.

Mejuto González non è un nome qualunque: è stato uno dei fischietti più prestigiosi del calcio spagnolo. “Ha concluso la sua carriera nel 2010 dopo aver diretto la finale di Coppa del Re… vinta dal Siviglia grazie ai gol di Diego Capel e Jesús Navas”. Arbitro internazionale dal 1999, ha preso parte a due Europei e alla celebre finale di Champions League della “rimonta di Istanbul” quella persa dal Milan contro il Liverpool ai rigori nel 2005.

Un patrimonio del calcio ora al centro del caos

La sua esperienza e i rapporti istituzionali di alto livello lo avevano reso una figura di riferimento dentro e fuori il campo. Dal 2019 è delegato del Getafe, dopo una carriera con 263 partite ai massimi livelli e tre Trofei Guruceta. Oggi, tuttavia, si ritrova protagonista di un episodio tanto curioso quanto clamoroso, destinato a rimbalzare a lungo nel dibattito calcistico. Un simbolo perfetto del clima acceso che ha caratterizzato il caso Getafe-Elche, una delle partite più discusse della stagione.