Il rigore è uno scontro psicologico e ha sviluppato una sceneggiatura ben precisa

Nel calcio moderno, il momento del rigore è molto più che un semplice tiro: è un vero e proprio “teatro” in cui entrano in gioco strategie di distrazione, protezione del tiratore e pressione psicologica. L’analisi dell’Equipe.

L’analisi dei momenti di un calcio di rigore

Scrive L’Equipe:

“Il calcio è spesso spettacolo, ma a volte è anche teatro. Questo accade nell’area di rigore quando viene assegnato un penalty, con una distribuzione dei ruoli ben definita e una sceneggiatura molto precisa.”

“In linea di massima, il tiratore sarà oggetto di tentativi di destabilizzazione, mentre i suoi compagni, con una missione di protezione, devono contrastare le minacce avversarie. «C’è tutta un’organizzazione per evitare che i giocatori disturbino il tiratore, spesso noto in anticipo agli avversari che cercano di infastidirlo – spiega Jean-Marie David, allenatore indipendente per giocatori offensivi. Alcuni staff preparano tutto in anticipo, altri è un vizio dei giocatori. Oggi è un po’ di entrambe le cose.»

Di fronte a questo pericolo, serve una strategia difensiva. «Al Lione avevamo un meccanismo con tre giocatori per proteggere il tiratore, evitando che gli avversari lo toccassero o lo disturbassero verbalmente – racconta Vercoutre, ex allenatore dei portieri dell’Ol. È importante avere automatismi per la continuità subito dopo il fischio dell’arbitro. Se non c’è l’intervento del Var è ancora meglio, perché più passa il tempo, più aumentano le possibilità del portiere di parare.»

Sul trash-talking

Le strategie di distrazione non si limitano alle parole. Jimmy Cabot, ex giocatore di Lens e Troyes, ricorda: «Frasi come “Fallirai!” erano comuni. Non ho mai cercato di disturbare un tiratore, ma dipende dalle personalità. Alcuni dicono due o tre sciocchezze o prendono il pallone: c’è sempre un po’ di superstizione sul fatto che l’ultimo che tocca il pallone porti fortuna.»

Anche quando il pallone è posizionato sul dischetto, il percorso verso il gol resta insidioso. «Mettere due o tre giocatori attorno al tiratore evita che gli avversari creino buche o spostino il pallone – aggiunge Vercoutre. Ora queste cose si fanno.»

Il portiere può anch’egli cercare di destabilizzare. «Portieri come Brice Samba lo fanno molto bene – osserva David. Nonostante debbano stare sulla linea, cercano il contatto visivo e parlano con il tiratore.» Charles Itandje, ex portiere del Lens, ammette: «A volte dicevo: “Calci una schifezza, lo fermerò!” Lo facevo soprattutto all’estero, imparando qualche insulto locale. L’idea è interrompere la routine del tiratore, aumentare la pressione mentre prepara il tiro.»