Dalla società filtra che è tutto fermo ai tweet di De Laurentiis. Conte rientrerà lunedì al lavoro. Ovviamente la situazione è quella che è, quindi è fisiologico che escano nomi per la successione

Il Napoli ribadisce che non ci sono alternative a Conte

Il Calcio Napoli è fermo ai tweet di De Laurentiis: fantascienza le dimissioni di Conte, è un onore avere il tecnico salentino in società. Sono ovviamente cominciate le prime indiscrezioni su possibili sostituti di Conte. Ci sta che i nomi girino. Conte che resta a Torino, e rinuncia a dirigere gli allenamenti, è una notizia. Colpisce. Fa pensare. Lo scontro con i calciatori c’è. Quindi non c’è da meravigliarsi. Oggi è uscito il nome di Xavi, domani chissà. Il Calcio Napoli però fa sapere che non c’è nulla, che Conte è rimasto a Torino per ricaricare le pile, che gli è stato suggerito dal presidente, che non viene presa in considerazione nessun’altra ipotesi che il ritorno al lavoro lunedì prossimo.