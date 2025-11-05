Il Napoli non ha neppure la giustificazione di avversari super aggressivi come il Como (Gazzetta)

Il Napoli si ferma sullo 0-0 anche contro l’Eintracht, nel post partita Conte parla di gara disputata bene e non fornisce una spiegazione del perché non si riesca a fare gol. Intanto però gli azzurri sono alla quarta gara di Champions su otto e rischiano di non staccare nemmeno il pass per i playoff. Seconda la Gazzetta dello Sport contro i tedeschi la squadra è stata lenta e non ha neanche avuto la giustificazione di avversari super aggressivi considerando che l’Eintracht si è chiusa in difesa.

“A metà del cammino della prima fase di Champions, si possono azzardare alcuni bilanci: quello dell’Euro Napoli non può essere positivo, con una sola vittoria in quattro incontri. Con un punto a gara, questa è la media del Napoli attuale, si arriva a quota otto e non alla zona playoff che un anno fa finiva a 11 punti. Antonio Conte arranca con un altro pareggio senza gol dopo quello con il Como, si muove piano come la sua squadra in campo ieri, anziché risalire in una partita che si presentava come l’occasione giusta per riaggiustare la classifica e rianimare gli entusiasmi europei. Non c’è neppure la giustificazione di avversari super aggressivi, come la banda di Fabregas in campionato”.