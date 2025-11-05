Il Napoli in Champions viaggia alla media di un punto a partita: troppo poco per i play-off (Gazzetta)
Lo scorso anno la zona play-off finiva a 11 punti. In Europa le assenze di De Bruyne e Lukaku si sentono di più. Hojlund ha pochissime opportunità
Il Napoli in Champions viaggia alla media di un punto a partita: troppo poco per i play-off (Gazzetta)
La Gazzetta dello Sport, con Piefrancesco Archetti, analizza e commenta il pareggio 0-0 tra Napoli e Eintracht Francoforte. Dopo quattro partite, gli azzurri di Conte sono a quattro punti in classifica. Con questa media, sarebbero fuori anche dai play-off.
Scrive la Gazzetta:
I tedeschi pensano solo a difendersi, l’unica grande occasione se la divora un McTominay in ombra. Ora si deve accelerare: dopo 4 partite solo 4 punti A metà del cammino della prima fase di Champions, si possono azzardare alcuni bilanci: quello dell’EuroNapoli non può essere positivo, con una sola vittoria in quattro incontri. Con un punto a gara, questa è la media del Napoli attuale, si arriva a quota otto e non alla zona playoff che un anno fa finiva a 11 punti. Antonio Conte arranca con un altro pareggio senza gol dopo quello con il Como, si muove piano come la sua squadra in campo ieri, anziché risalire in una partita che si presentava come l’occasione giusta per riaggiustare la classifica e rianimare gli entusiasmi europei.
Al Napoli mancano la genialità dell’ultimo passaggio, il dribbling che crea superiorità (solo 5 in 95 minuti), la velocità nel servire la punta, prima che gli altri si organizzino. E mancano anche De Bruyne e Lukaku: in Europa si sente di più. Non che Hojlund si divori tante opportunità; ne ha pochissime, usa male una palla all’ultimo istante, ma è spesso fuori dalle trame, nascosto tra i difensori o ignorato quando scatta. Questione di tempi e di conoscenze. Forse.
Ghoulam: «Il Napoli ha fatto troppo poco per sperare di vincere questa partita»
Faouzi Ghoulam, ex calciatore azzurro e oggi opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il pareggio del Napoli contro l’Eintracht
«Ha fatto secondo me troppo poco per sperare di vincere questa partita. Al di là del Napoli, la prestazione dell’Eintracht è stata un po’ strana perché è venuto a difendersi, possesso palla quasi 70% per il Napoli. Ad oggi il Napoli fa ancora fatica ad avere più opportunità da gol: oggi ha creato ma non abbastanza per questo livello e per passare il turno.
Anguissa ha fatto una bellissima partita, è stato sicuramente il migliore del Napoli. I più pericolosi sono stato lui e McTominay, due centrocampisti, quindi anche a livello offensivo sicuramente non è abbastanza. Abbiamo parlato bene dell’entrata di Lang, ma non è sufficiente: soprattutto al Maradona, ci vuole pochissimo per infiammare lo stadio e non è stata creata quella cosa per infiammare tutto e portare la partita su altri ritmi. Sempre ritmi bassi che andavano abbastanza bene per l’Eintracht che già al 30esimo perdeva tempo con il portiere. Nelle ultime due partite avevano perso 5-1 in entrambe quindi giustamente cercavano di avere più controllo difensivo, è il Napoli che per le sue ambizioni deve creare di più».