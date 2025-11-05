Lo scorso anno la zona play-off finiva a 11 punti. In Europa le assenze di De Bruyne e Lukaku si sentono di più. Hojlund ha pochissime opportunità

Il Napoli in Champions viaggia alla media di un punto a partita: troppo poco per i play-off (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport, con Piefrancesco Archetti, analizza e commenta il pareggio 0-0 tra Napoli e Eintracht Francoforte. Dopo quattro partite, gli azzurri di Conte sono a quattro punti in classifica. Con questa media, sarebbero fuori anche dai play-off.

Scrive la Gazzetta:

I tedeschi pensano solo a difendersi, l’unica grande occasione se la divora un McTominay in ombra. Ora si deve accelerare: dopo 4 partite solo 4 punti A metà del cammino della prima fase di Champions, si possono azzardare alcuni bilanci: quello dell’EuroNapoli non può essere positivo, con una sola vittoria in quattro incontri. Con un punto a gara, questa è la media del Napoli attuale, si arriva a quota otto e non alla zona playoff che un anno fa finiva a 11 punti. Antonio Conte arranca con un altro pareggio senza gol dopo quello con il Como, si muove piano come la sua squadra in campo ieri, anziché risalire in una partita che si presentava come l’occasione giusta per riaggiustare la classifica e rianimare gli entusiasmi europei.

Al Napoli mancano la genialità dell’ultimo passaggio, il dribbling che crea superiorità (solo 5 in 95 minuti), la velocità nel servire la punta, prima che gli altri si organizzino. E mancano anche De Bruyne e Lukaku: in Europa si sente di più. Non che Hojlund si divori tante opportunità; ne ha pochissime, usa male una palla all’ultimo istante, ma è spesso fuori dalle trame, nascosto tra i difensori o ignorato quando scatta. Questione di tempi e di conoscenze. Forse.

