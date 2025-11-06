Il Napoli concretizza meno di quanto produce, gli esterni sono a zero gol all’attivo (CorSport)

Neres è a secco da dieci mesi, Politano da otto. Anche per Elmas e Lang nessuna rete. Il 60% dei gol sono arrivati dai centrocampisti.

Nelle ultime due partite tra campionato e Champions il Napoli ha portato a casa due 0-0, non subendo gol, ma neanche segnando. I dati sono preoccupanti soprattutto per quanto riguarda gli esterni, che finora non hanno messo a segno una sola rete dall’inizio della stagione.

Il Napoli non ha segnato in due match consecutivi, i dati sui gol realizzati

Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

“Il Napoli ha subito un solo gol nelle ultime quattro partite, infilando tre clean sheet consecutivi dopo aver subito almeno una rete in nove occasioni consecutive. Ma un solo gol realizzato nelle ultime tre partite, da Anguissa a Lecce sugli sviluppi di un calcio da fermo, con una vittoria e due 0-0 messi in fila in casa. E se il pareggio contro il Como ha comunque prodotto il primo posto in solitaria alla luce degli altri risultati, quello di martedì in Champions contro l’Eintracht ha complicato la corsa al playoff. Evidenziando la riedizione di un vecchio problema: il Napoli concretizza poco. Nella maggior parte dei casi meno di quanto produce, ma il fatto è che nelle ultime tre uscite ha prodotto anche meno del solito.

Neanche un gol di un attaccante nelle ultime sei partite: l’ultimo fu di Hojlund contro il Genoa il 5 ottobre; Lucca è fermo alla rete con il Pisa del 22 settembre, 9 partite; Ambrosino è a zero ma ha collezionato appena 31 minuti in due presenze. Lukaku è uscito di scena ad agosto. Più complesso il discorso degli esterni: Neres è a secco da dieci mesi, l’ultima rete risale alla trasferta con la Fiorentina del 4 gennaio; Politano dal 30 marzo contro il Milan. E come loro anche Elmas e Lang sono all’asciutto. In totale, il Napoli ha segnato 20 gol in 14 partite, compiendo statisticamente il proprio dovere senza mai andare oltre. Tra l’altro 12 dei 20 gol, cioè il 60%, li hanno segnati Anguissa, McTominay e De Bruyne”.