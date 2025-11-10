I tifosi ‘vip’ del Real accusano Xabi Alonso di “ancelottizzazione” (Mundo Deportivo)

Reduce da un ottimo avvio di stagione, il Real Madrid guidato da Xabi Alonso sta attraversando un primo momento di crisi. O almeno così lo definiscono in Spagna, dopo che le Merengues hanno perso (0-1) sul campo del Liverpool in Champions e pareggiato (0-0) col Rayo Vallecano, sempre in trasferta, nell’ultima gara di Liga prima della sosta per le nazionali. Il principale nome sul banco degli imputati è proprio quello del tecnico che, come riferisce il Mundo Deportivo, è accusato di starsi “ancelottizzando”.

Xabi Alonso e le critiche di “ancelottizzazione”

“Nessuno ha mai detto che allenare il Real Madrid sarebbe stato facile, questo è chiaro. Ma nessuno avrebbe potuto aspettarsi che Xabi Alonso, l’allenatore arrivato per spalancare le finestre di uno spogliatoio dall’atmosfera tossica dopo l’era Ancelotti, arrivasse all’ultima sosta per le nazionali in un momento di crisi”, esordisce Mundo Deportivo. “Una crisi, sì, con la squadra in testa alla Liga e in una posizione di tutto rispetto in Champions League, ma chiaramente scossa dai pessimi risultati a Liverpool (1-0) e Vallecas (0-0)”, aggiunge.

Poi il giornale entra nel merito della questione: “Non si tratta solo dei risultati, ma anche del modo in cui hanno giocato. Infatti, queste ultime due partite sono state le uniche di questa stagione in cui il Real Madrid non è riuscito a segnare almeno un gol. E questo ha ferito il pubblico Vip del Santiago Bernabéu. (…) Non sono mancate le prime critiche alle scelte tattiche di Xabi Alonso. Alcuni lo accusano addirittura di adottare un approccio “alla Ancelotti”, con scelte e decisioni che ricordano quelle del tecnico italiano. In parole povere, viene criticato per aver scompigliato le acque durante il Mondiale per club inserendo giocatori come Gonzalo García anziché altri come Rodrygo o Endrick, al quale non sta concedendo l’opportunità di dimostrare che può essere l’alternativa offensiva di cui la squadra ha bisogno per risolvere le partite che si complicano più del previsto”.