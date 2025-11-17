I quotidiani non bocciano Politano, prova a non arrendersi neanche quando l’Italia imbarca acqua

L’Italia ha perso contro la Norvegia di Haaland per 4-1 e ha riportato con i piedi per terra i tanti che avevano gridato al miracolo dopo le prime vittorie collezionate da Gattuso. Gattuso miracoli non può farne. Non sarebbe neanche in grado, giusto per essere sinceri. Non è questo il punto. Il punto è che stato indecorosamente pompato per aver battuto Nazionali che definire modeste è un complimento, ossia Estonia, Israele e Moldavia. Oggi è il giorno della tristezza e l’unico pensiero sono i palyoff con la speranza che si riesca a superarli.

Tra i protagonisti in negativo della disfatta azzurra anche due calciatori del Napoli, Politano e Di Lorenzo. Al contrario del capitano azzurro, Politano arriva anche alla sufficienza

Gazzetta

6 Politano. Morde tutta la fascia, attacca Moller Wolfe, ripiega su Nusa finché ne ha. Imprecisioni (anche) da stanchezza, affoga pure lui ma è l’ultimo a provarci

Corriere dello Sport

Politano 5 Arretra, strappa, si fa vedere pronto, brucia in velocità. Dai suoi piedi nascono le azioni più pericolose, prova a non arrendersi neanche quando l’Italia imbarca acqua.

Repubblica

5.5 Politano Illumina quando può attaccare, annaspa e mostra tanti limiti nella ripresa, quando di fatto fa il difensore.