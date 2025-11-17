Di Lorenzo non va oltre il 4,5 in Nazionale

L’Italia ha perso contro la Norvegia di Haaland per 4-1 e ha riportato con i piedi per terra i tanti che avevano gridato al miracolo dopo le prime vittorie collezionate da Gattuso. Gattuso miracoli non può farne. Non sarebbe neanche in grado, giusto per essere sinceri. Non è questo il punto. Il punto è che stato indecorosamente pompato per aver battuto Nazionali che definire modeste è un complimento, ossia Estonia, Israele e Moldavia. Eppure abbiamo assistito a una corsa al peana più indecoroso e in effetti assegnare un premio è impossibile. Come ci ha scritto un amico: “credo che Gattuso sia l’allenatore con il miglior rapporto tra giudizi della stampa e risultati”.

Tra i protagonisti in negativo della disfatta azzurra anche due calciatori del Napoli, Politano e Di Lorenzo. Proprio il capitano del Napoli è stato asfaltato dai voti dei quotidiani

Repubblica

4.5 Di Lorenzo Fa una fatica bestiale a restare a galla. Al primo errore, crolla anche la fiducia. Affonda senza opporre resistenza, ha colpe sparse sui primi tre gol degli avversari

Corriere dello Sport

Di Lorenzo 4 Porta più avanti il suo baricentro personale, ne beneficia l’azione. Ma nella ripresa si perde come tutta la squadra.

Gazzetta

4,5 Di Lorenzo. Nusa è in versione semi fantasma solo per un tempo, poi sono brividi in serie: sbilanciato sull’1-1, abbocca alla finta di Bobb sul 2-1, arriva tardi sul 3-1 di Haaland