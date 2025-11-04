Ghoulam: «Il Napoli ha fatto troppo poco per sperare di vincere questa partita»

Faouzi Ghoulam, ex calciatore azzurro e oggi opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il pareggio del Napoli contro l’Eintracht

«Ha fatto secondo me troppo poco per sperare di vincere questa partita. Al di là del Napoli, la prestazione dell’Eintracht è stata un po’ strana perché è venuto a difendersi, possesso palla quasi 70% per il Napoli. Ad oggi il Napoli fa ancora fatica ad avere più opportunità da gol: oggi ha creato ma non abbastanza per questo livello e per passare il turno.

Anguissa ha fatto una bellissima partita, è stato sicuramente il migliore del Napoli. I più pericolosi sono stato lui e McTominay, due centrocampisti, quindi anche a livello offensivo sicuramente non è abbastanza. Abbiamo parlato bene dell’entrata di Lang, ma non è sufficiente: soprattutto al Maradona, ci vuole pochissimo per infiammare lo stadio e non è stata creata quella cosa per infiammare tutto e portare la partita su altri ritmi. Sempre ritmi bassi che andavano abbastanza bene per l’Eintracht che già al 30esimo perdeva tempo con il portiere. Nelle ultime due partite avevano perso 5-1 in entrambe quindi giustamente cercavano di avere più controllo difensivo, è il Napoli che per le sue ambizioni deve creare di più».