Genoa, la notte porta consiglio. Addio Vieira, Criscito nuovo allenatore (con Murgita che ha il patentino)

Domenico Criscito, con Roberto Murgita, è il nuovo allenatore del Genoa. Dopo una lunga riflessione stamane Patrick Vieira ha deciso di fare un passo indietro, rinunciando alla possibilità di essere in panchina anche lunedì sera a Reggio Emilia. Lo scrive la Gazzetta dello sport

Mimmo Criscito, storica bandiera rossoblù, in questa stagione era alla guida dell’Under 17 del club. La società lo aveva già allertato ieri mattina, ma poi l’ipotesi di affidargli la guida della prima squadra era rientrata. Stamane, invece, l’ennesimo colpo di scena di una vicenda senza fine. Criscito dirigerà l’allenamento e domani dopo la rifinitura partirà per Reggio Emilia con la squadra. Annullato, ovviamente, l’incontro pomeridiano che Vieira aveva programmato con la stampa in vista del Sassuolo. Con Mimmo Criscito andrà in panchina anche Roberto Murgita

Il comunicato del Genoa sulla panchina affidata a Criscito e Murgita

Questa la nota ufficiale del Genoa: “Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito”.