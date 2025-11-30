Roma-Napoli, proteste per il fallo di Rrahmani. Marelli: «Tocca il pallone prima»

Szczesny: «Da bambino avevo paura che mio padre mi mettesse deliberatamente in imbarazzo in pubblico»

L'ex Juve si è raccontato Gq Polonia. Riguardo il padre, l'ex portiere Maciej Szczesny, ha detto: «Mi umiliava. Mi faceva pensare: 'Papà, perché mi fai questo?'. Non ho mai visto la mia carriera come un duello con lui. Pensavo che sarei stato un attaccante»