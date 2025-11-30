Roma-Napoli, proteste per il fallo di Rrahmani. Marelli: «Tocca il pallone prima»
Grandi proteste per il fallo di Rrahmani su Konè nell'azione che sfocia con il gol di Neres, per Dazn il toccò c'è, ma la valutazione spetta a Massa
Il Napoli batte la Roma con il gol di Neres al minuto 36′. In occasione della rete del Napoli ci sono state le proteste della Roma per un presunto fallo di Rrahmani su Konè in avvio dell’azione del gol, che Massa non ravvede
Moviola Roma-Napoli gol Neres
L’ex arbitro ed esperto di Dazn, Luca Marelli ha commentato: «Il contatto c’è stato ma bisogna considerare che Rrahmani è intervenuto con la punta del piede sul pallone. Il contatto c’è stato, ma tocca il pallone prima. Massa è in posizione perfetta per vedere, questa è una valutazione che rimane di campo. Rrahmani tocca il pallone con la punta del piede destro, il contatto successivo resta un contatto di gioco».
Questo è uno schifo totale. Fallo netto su Kone #RomaNapoli pic.twitter.com/TuVfCI1OF9
— . (@IlMorattiano) November 30, 2025