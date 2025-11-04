Fiorentina, ora è ufficiale: Pioli esonerato (quindi niente accordo economico, dovranno pagarlo)

La Fiorentina ha annunciato l’esonero di Stefano Pioli. Con un comunicato ufficiale, il club viola ha reso noto di aver sollevato il tecnico dall’incarico di allenatore della prima squadra.

Fiorentina, Pioli ufficialmente esonerato

Ecco il comunicato:

Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. Acf Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club viola ha già individuato nel tecnico ex Lecce il successore di Stefano Pioli, il cui esonero dovrebbe essere ufficializzato a breve.

“È finita tra Stefano Pioli e la Fiorentina: ci sono difficoltà ad arrivare alla risoluzione del contratto, potrebbe scattare l’esonero. Squadra, staff e dirigenti sono in ritiro al Viola Park, in attesa delle comunicazioni ufficiali. In lizza come nuovo allenatore D’Aversa ha sorpassato Vanoli, mentre Goretti dovrebbe essere promosso ds”.

L’accordo tra le parti è stato raggiunto: D’Aversa firmerà un contratto fino al termine della stagione con opzione per il rinnovo. La dirigenza gigliata punta a chiudere l’operazione nelle prossime ore, con l’obiettivo di dare subito una scossa a una squadra reduce da dieci giornate senza vittorie e attualmente all’ultimo posto in classifica dopo la vittoria del Genoa ai danni del Sassuolo.