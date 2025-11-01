Home » Approfondimenti » Media e social

Ferrara: «Napoli insolitamente in difficoltà»

Hernanes a Danz: «Il Como ha dominato la partita ma, a parte il rigore, ha fatto fatica ad entrare nell'area del Napoli per merito di Buongiorno e Rrahmani»

Ferrara sarà al Mapei questa sera Napoli

Negli studi di Dazn si commenta la sfida tra Napoli e Como terminata per 0-0.

Ciro Ferrara esalta in qualche modo il Como e parla di difficoltà del Napoli

«Napoli insolitamente in difficoltà».

Hernanes ha aggiunto

«Il Como ha dominato la partita ma, a parte il rigore, ha fatto fatica ad entrare nell’area del Napoli per merito di Buongiorno e Rrahmani che hanno fatto molto bene al centro».

 

