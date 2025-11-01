Ferrara: «Napoli insolitamente in difficoltà»
Hernanes a Danz: «Il Como ha dominato la partita ma, a parte il rigore, ha fatto fatica ad entrare nell'area del Napoli per merito di Buongiorno e Rrahmani»
Negli studi di Dazn si commenta la sfida tra Napoli e Como terminata per 0-0.
Ciro Ferrara esalta in qualche modo il Como e parla di difficoltà del Napoli
«Napoli insolitamente in difficoltà».
Hernanes ha aggiunto
«Il Como ha dominato la partita ma, a parte il rigore, ha fatto fatica ad entrare nell’area del Napoli per merito di Buongiorno e Rrahmani che hanno fatto molto bene al centro».