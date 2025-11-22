Ferrara: «Conte ha dimostrato che un allenatore non deve essere permaloso ma pensare all’interesse della propria squadra»

A Dazn: «Dopo alcune sue dichiarazioni che erano uscite, tra me e me pensavo che Lang non avrebbe visto neanche il campo per un mese. E invece Conte..»

Nel post partita della sfida vinta dal Napoli contro l’Atalanta per 3-1, Ciro Ferrara, negli studi di Dazn, non può non commentare la sorprendente manovra di Conte. Dopo il momento di crisi dopo il Bologna e le parole forti di Conte, l’allenatore del Napoli infatti ha scelto di mancare in campo calciatori che non ci si aspettava come Lang, Neres e Beukema.

Potrebbe interessarti: La notizia della morte del Napoli di Conte era fortemente esagerata

«Napoli è primo in classifica, tutto quello che è scaturito, è una sorta di strategia per tenere sempre vivo il Napoli e ha avuto una grande risposta dai suoi giocatori. Tra l’altro facendo giocare Lang dal primo minuto e non me lo sarei mai aspettato soprattutto dopo alcune dichiarazioni che erano uscite. Io tra me e me mi sono detto non vedrà neanche il campo per un mese”. Invece il comportamenti di Conte ti dimostra che un allenatore non deve essere permaloso ma pensare all’interesse della propria squadra»

Lang si era lamentato di Conte

L’attaccante 26enne è chiaramente scontento di essere stato escluso dalla formazione titolare di Antonio Conte. “Ogni calciatore vuole giocare. È tutto. Non so cos’altro fare. È meglio non dire nulla. Ho firmato un contratto qui (fino al 2030, ndr) e devo accettarlo così com’è. Non ho altra scelta”, ha detto a Ziggo l’ex attaccante del Psv.

in ogni caso, non ci saranno lunghe conversazioni con l’allenatore Conte sul suo ruolo di riserva nel Napoli. “Ci ho parlato una volta, ma ora la partita è più rilevante”, ha aggiunto Lang.