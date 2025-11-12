Il difensore è da sempre nel mirino di Arne Slot tecnico del Liverpool che lo ha allenato in Olanda. E Chiesa piace molto a Conte. Beukema ormai a Napoli non gioca più

È già calciomercato: Napoli e Liverpool si scambiano Chiesa e Beukema? L’idea c’è (Corrmezz)

Il Corriere del Mezzogiorno scrive della finestra di calciomercato di gennaio. E di una possibile alternanza tra Chiesa e Beukema sull’asse Liverpool-Napoli.

Scrive Donato Martucci:

Gennaio sembra lontano, ma già impazzano i nomi. Su tutti c’è quello di Federico Chiesa, 28 anni, un vecchio pallino di Conte. Quest’anno, con un po’ di spazio in più, ha regalato al momento due gol e tre assist. Non ha fatto mistero di voler tornare in Italia e magari giocando con più continuità può rientrare tra i convocati di Gattuso. Contratto in scadenza nel 2028, il Liverpool la scorsa estate l’ha prelevato per soli 12 milioni. Il suo valore, si aggira intorno ai 18 milioni e rientra quindi nel budget messo a disposizione da De Laurentiis per il cosiddetto mercato di riparazione. Percorso inverso potrebbe fare Sam Beukema (26 anni). I media britannici insistono: il Liverpool lo vuole. Il difensore è da sempre nel mirino di Arne Slot, il tecnico dei Reds, anche egli olandese. L’allenatore ha allenato Beukema all’Az Alkmaar. Finora Sam ha giocato 5 partite in campionato (quattro da titolare) con un gol per un totale di 361’ in serie A. Oltre a tre partite in Champions (237’). Acquistato dal Napoli per 31 milioni dal Bologna, non gioca dalla sconfitta contro il Torino (18 ottobre). Giova ricordarlo che Beukema ha firmato un contratto con il Napoli fino al 2030, quindi difficilmente si muoverà in questa finestra di mercato.

Leggi anche: Bologna non sa se applaudire o fischiare Beukema, ma un po’ gode che a Napoli sia finito in panchina