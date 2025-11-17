Dybala vuole esserci contro il Napoli, ha giocato con gli azzurri all’Olimpico dieci minuti in tre stagioni (CorSport)

Paulo Dybala cercherà in tutti i modi di recuperare per il match contro il Napoli di domenica 30 novembre, dopo l’infortunio rimediato contro il Milan mentre tirava un calcio di rigore.

Le condizioni di Dybala

Come riportato dal Corriere dello Sport:

“Il recupero sta procedendo a ritmi insperati e il 30 novembre è diventato molto più di una semplice speranza. La lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro, rimediata nella trasferta di Milano, aveva fatto temere un’assenza lunga, tale da tenere fuori la Joya almeno fino a metà dicembre. I primi giorni di lavoro, invece, hanno cambiato il quadro: nessuna forzatura, nessuna accelerazione incauta, ma una riabilitazione metodica, calibrata, che ha risposto meglio del previsto. Dybala ha ripreso a muoversi in campo, svolgendo esercizi personalizzati, e gli ultimi controlli hanno regalato allo staff medico un cauto ottimismo. I tempi, inizialmente fissati tra la sfida al Cagliari del 7 dicembre e la gara con il Celtic dell’11, possono accorciarsi di una decina di giorni. Paulo vuole esserci con il Napoli, anche solo per sedersi in panchina e farsi trovare pronto nel momento del bisogno. Lo ha confidato ai compagni negli ultimi giorni, lo ha ribadito a Gasperini, che conosce bene quanto sia determinante averlo a disposizione anche per mezz’ora. Resta un dato curioso: in tre stagioni alla Roma, Dybala ha giocato all’Olimpico contro il Napoli soltanto dieci minuti, quelli dell’1-1 di febbraio”.