Il Milan di Allegri vince nel giorno di Galeone (1-0 alla Roma), il Napoli è solo in testa alla classifica

Lectio del Milan di Allegri: 1-0 alla Roma di Gasperini che pure gioca un’ottima mezz’ora e può anche pareggiare nel finale su rigore ma Dybala stasera non è lui e se lo fa parare da Maignan. Si fa male calciandolo, come De Bruyne. In mezzo a tutto questo c’è il Milan e c’è Leao che confeziona il primo gol con un uno contro uno terrificante contro Ndicka. Se lo beve e poi serve dietro l’accorrente Pavlovic che segna. Tutto questo nel finale del primo tempo.

La ripresa è tutta del Milan che potrebbe segnare almeno due gol, se non tre, tra Leao e Nkunku. La Roma si salva grazie ai pali e a Svilar. Il Milan per venti venticinque minuti è assoluto padrone del campo. Poi rincula, anche perché la Roma non si rassegna. C’è l’episodio del rigore, e poi nulla più. il Milan a San Siro batte prima il Napoli e poi la Roma.

Il Napoli è solo in testa alla classifica con 22 punti. A 21 ci sono l’Inter, la Roma e appunto il Milan.

Sia Allegri sia Gasperini sono allievi di Galeone ma Allegri è da sempre considerato il suo figlioccio.