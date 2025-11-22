Donnarumma: «A Vicario ruberei i capelli». Vicario: «Gigio è un ragazzo di una bontà infinita»
Doppia intervista proposta da Sky Sport dei due portieri italiani impegnati in Premier con CIty e Tottenham
Sky Sport propone una doppia intervista a confronto tra due portieri italiani che giocano in Premier. Gigio Donnarumma, portiere del Manchester City e Vicario, portiere del Tottenham
Donnarumma Vs Vicario
Rito prima di entrare in campo
Donnarumma: «Non si può dire»
Vicario: «Salto in alto ginocchia al petto»
Piatto preferito
Donnarumma: «Pizza»
Vicario: «Spaghetti alla bolognese»
Qualità migliore dell’altro in campo
Donnarumma: «Riflessi»
Vicario: «Reattività incredibile»
Qualità migliore dell’altro fuori campo
Donnarumma: «Uomo squadra»
Vicario: «Gigio è un ragazzo di una bontà infinita e un compagno di squadra perfetto»
Andiamo al Mondiale?
Donnarumma: «Assolutamente sì»
Vicario: «Andiamo»
Cosa rubereste all’altro in modo simpatico
Donnarumma: «I capelli»
Vicario: «Tante cose, ho la fortuna di allenarmi con lui spesso. Sarebbero troppe»