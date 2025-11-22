Home » Approfondimenti » Media e social

Donnarumma: «A Vicario ruberei i capelli». Vicario: «Gigio è un ragazzo di una bontà infinita»

Doppia intervista proposta da Sky Sport dei due portieri italiani impegnati in Premier con CIty e Tottenham

Sky Sport propone una doppia intervista a confronto tra due portieri italiani che giocano in Premier. Gigio Donnarumma, portiere del Manchester City e Vicario, portiere del Tottenham

Rito prima di entrare in campo

Donnarumma: «Non si può dire»

Vicario: «Salto in alto ginocchia al petto»

Piatto preferito

Donnarumma: «Pizza»

Vicario: «Spaghetti alla bolognese»

Qualità migliore dell’altro in campo

Donnarumma: «Riflessi»

Vicario: «Reattività incredibile»

Qualità migliore dell’altro fuori campo

Donnarumma: «Uomo squadra»

Vicario: «Gigio è un ragazzo di una bontà infinita e un compagno di squadra perfetto»

Andiamo al Mondiale?

Donnarumma: «Assolutamente sì»

Vicario: «Andiamo»

Cosa rubereste all’altro in modo simpatico

Donnarumma: «I capelli»

Vicario: «Tante cose, ho la fortuna di allenarmi con lui spesso. Sarebbero troppe»

 

