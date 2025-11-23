Ha rimesso Conte a capo della squadra. Il Napoli ha scoperto un Conte diverso. Non più caparbio. Convinto troppo di sé. Ma disposto a cambiare tanto

De Laurentiis è tornato sulla scena, quando si dice un presidente (Corbo)

L’analisi di Antonio Corbo su Repubblica Napoli. Ecco un paio di estratti:

Finalmente parla il campo. Travolto da frane di parole, intossicato da eccessiva fatica e veleni interni, smarrito tra dubbi ed equivoci tattici: si riconosce il Napoli in quella identità di gioco che non era mai riuscito a darsi quest’anno tranne che in due mezze partite, con Fiorentina e Inter. Era ora, parla il campo e fa sapere che per il Napoli niente è compromesso, aveva solo bisogno di riposo, lucidità, idee innovative. Se lo gode dalla tribuna questo nuovo Napoli il suo presidente, Aurelio De Laurentiis nell’ombra per mesi è tornato sulla scena in tempo per rimettere Conte a capo della squadra nelle migliori condizioni di fiducia, serenità, trasparenza. Quando si dice, un presidente

È tornato il Napoli, ma più importante sembra scoprire un Conte diverso. Non più caparbio. Convinto troppo di sé. Ma disposto a cambiare tanto, compreso se stesso e certe sue vecchie idee. Napoli aperto a tutti, precedenza non agli inamovibili ma a chi accetta la sfida. Gioca chi lotta. Chi può dare di più. Chi è da Napoli.