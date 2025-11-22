De Laurentiis: «Bravo Conte che si è ripreso in mano la squadra»

Dopo la vittoria contro l'Atalanta il presidente ha twittato: "Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni".

Il Napoli ha battuto l’Atalanta per 3-1, una vittoria che arriva dopo un periodo complicato, tante critiche e una situazione forse un po’ tesa nello spogliatoio dopo le parole di Conte. Al termine della sfida il presidente Aurelio De Laurentiis non ha perso l’occasione per fare i complimenti al suo allenatore e sottolineare ancora una volta al completa fiducia nei suoi confronti

I complimenti di De Laurentiis a Conte

Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni.

Dopo la sconfitta contro il Bologna e lo sfogo di Conte De Laurentiis aveva detto:

“Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili.

Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 “C”…, che piacciono molto ai napoletani e non solo.

Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione.

Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli”.