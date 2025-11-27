Da Conte si deve dimettere a Conte è uno stratega: questo è il calcio, questi sono gli italiani (e i napoletani) – Carratelli

Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport scrive un editoriale dal titolo “Il funerale che non c’è stato”.

Ecco qualche stralcio:

E così, nel giro di tre giorni, dall’inferno al paradiso senza passare per il purgatorio, prima spazzolando l’Atalanta, poi atterrando il Qarabag, col Napoli e Conte messi alla gogna per quei sette giorni di crisi urlata in tutta Italia, ma anche in città, squadra e tecnico si sono rialzati, ed eccoci qua, uomini di poca fede e critici di fede discutibile, sappiamo ancora vincere e persino giocar bene. Ammattiscono le poco allegre comari di Windsor che dalle Alpi ad Agrigento avevano sparlato e detto di tutto, Conte se ne va, Conte si deve dimettere, cacciate Conte e altre invettive.

Sui media che comandano, giornali e piattaforme televisive, c’è una clamorosa marcia indietro, rimangiandosi insinuazioni e falsi sgub, oilà, ora Conte è uno stratega, Conte inventa il 4-3-3 contro l’Atalanta, sfodera il 4-4-2 contro il Qarabag e, nel giro dei suddetti tre giorni, porta a casa due nette vittorie, sei gol, allegria e il benservito alle fate ignoranti. Questo è il calcio. Guai a fare i sapientoni. Ma c’è stato anche un evidente malanimo verso un allenatore che parla troppo forte e chiaro e verso una squadra che è meglio tenerla in disparte.

Ma c’è sempre la scappatoia polemica per salvare la precipitosa sentenza di crisi. Ed ecco le pezze a colori. Si è finalmente accorto di Neres e Lang, Ha finalmente cambiato, è passato alla difesa a tre. Come se tutto questo potesse bastare.

La notizia della morte del Napoli di Conte era fortemente esagerata