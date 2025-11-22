Conte riparte dalla difesa a tre, con Beukema favorito su Juan Jesus (Gazzetta)

Nei momenti complicati si torna alle origini. “Gioca semplice” consigliano gli allenatori ai tennisti nei momenti di difficoltà. Ecco, “gioca semplice” significa fa’ quel che sai fare, non cercare l’impossibile, rientra nella zona di comfort. Non è sempre il tempo delle sperimentazioni. Talvolta è anche il tempo di ritrovare certezze e solidità. È quel che ha pensato Antonio Conte che stasera contro l’Atalanta schiererà il Napoli con la difesa a tre.

Ne scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

E allora meglio ritirarlo fuori e tornare ad affidarsi a lui, al caro e vecchio 3. Il Napoli ricomincia da tre. O meglio, dalla difesa a tre. Quella che per anni identificava al meglio il pensiero calcistico del suo allenatore: la scoprì e valorizzò alla Juve, mettendo poi in fila tre scudetti consecutivi. E poi se la portò dietro prima in Nazionale e poi al Chelsea, dove fu una specie di soluzione rivoluzionaria per la Premier. E ci vinse anche all’Inter. Così, nel momento più complicato della sua gestione a Napoli, Antonio è pronto a rispolverare l’abito delle grandi occasioni e quel sistema di gioco su cui aveva lavorato per tutta l’estate 2024, per rilanciare il progetto azzurro. Contro l’Atalanta, allora, ecco la controrivoluzione: insieme a Rrahmani e Buongiorno, giocherà uno tra Beukema (favorito) e Juan Jesus.

