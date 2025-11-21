Conte pensa al ritorno alla difesa a tre (3-4-2-1), la sua coperta di Linus (Gazzetta)

Conte pensa al ritorno alla difesa a tre, la sua coperta di Linus (Gazzetta)

Domani sera (20.45) c’è Napoli-Atalanta. Conte sta pensando come giocare e valuta se passare alla difesa a tre suo cavallo di battaglia.

Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

Come raccontavano una volta: a mali estremi, estremi rimedi. E come viene suggerito adesso – una difesa che subisce gol e un attacco che non segna con un centrocampo che si è dissolto per vari accidenti – è il caso di riflettere.

Ad Antonio Conte “la difesa a tre (a cinque) viene naturale, appartiene a varie fasi della sua esistenza, e stavolta che l’emergenza è diventata possente, conviene tirarla fuori come se fosse la coperta di Linus: i Nazionali sono tornati tardi, tempo ne è rimasto poco, e tra le soluzioni del momento c’è quel 3-4-2-1 che può rappresentare elemento speculare per andare a sistemarsi uomo contro uomo con l’Atalanta”.

È un’idea che sta lì, viene mischiata con il 4-3-3. (…) Ballottaggi ovunque, anche di schemi, Di Lorenzo o quarto difensivo o di centrocampo; idem per Gutierrez dall’altra parte; e Neres o a destra o a sinistra; con Elmas che ondeggia tra le linee. Con la difesa a tre, entra Juan Jesus ed esce Politano. Altrimenti, quelli di sempre, per «dimostrare di essere squadra».