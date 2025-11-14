Conte ordina doppie sedute anche da Torino, è un modo per far capire che sui metodi di lavoro non si tratta (Repubblica)

Ma la tensione nello spogliatoio resta alta, anche perché il Napoli è stato scosso ieri pomeriggio dall'infortunio di Anguissa che è lo stesso di De Bruyne

Di ribaltone per ora non si parla in alcun modo e a Castel Volturno lo stanno capendo sul campo pure i giocatori, messi quotidianamente sotto torchio per tre ore abbondanti e nel segno della continuità anche dal vice allenatore Cristian Stellini: ieri doppia seduta e menù identico previsto per oggi, nonostante la sosta del campionato e l’assenza di tanti big. Il conto alla rovescia per il ritorno del leader è cominciato. Il gatto non c’è, ma i topi non ballano. Conte ha assegnato i compiti da casa ed è un modo per far capire alla squadra (priva in questi giorni anche dei dieci giocatori convocati dalle rispettive nazionali) che sui suoi metodi di lavoro non si tratta, nonostante le lamentele più o meno esplicite di una parte del gruppo. Ma la tensione nello spogliatoio resta alta, anche perché il Napoli è stato scosso ieri pomeriggio dall’ennesimo infortunio molto grave di questo disgraziato avvio di stagione.

Si è fatto male anche Anguissa:

Frank Zambo Anguissa, vittima di una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra, mentre era a disposizione della sua nazionale. Si tratta dello stesso problema muscolare accusato da Kevin De Bruyne e pure i tempi di recupero del centrocampista del Camerun saranno lunghi: almeno un paio di mesi.