Conte non aveva mai usufruito di così tanti giorni di permesso (CorSera)

Antonio Conte ha preso dei giorni di permesso e rientrerà a Napoli lunedì 17 novembre. A dirigere gli allenamenti in questi giorni è il suo vice Stellini, con la supervisione di Lele Oriali. Non era mai successo, però, che il tecnico si allontanasse così tanto dalla sua squadra d’appartenenza.

Monica Scozzafava sul Corriere della Sera scrive:

“Conte è stanco, provato dagli ultimi mesi. Se ne sta nella sua casa a Torino, in campo a Napoli c’è tutto il suo staff, c’è il suo uomo di assoluta fiducia Oriali. Il vice Stellini allena una squadra dimezzata dalle undici partenze per le Nazionali. Nessuno sapeva. In un attimo la notizia è arrivata a tutti i giocatori. Quelli che… il comandante Antonio ha discusso nelle ultime settimane. Lunedì lo stress sarà smaltito dopo la full immersion in famiglia? Basterà per ricomporre un vaso di cristallo scheggiato un po’ ovunque e che rischia di finire in mille pezzi? In passato è successo che abbia usufruito di qualche permesso, mai per cinque giorni. E nel giardino dove i panni sporchi sono stati lavati all’aria la sua è un’assenza che fa rumore, induce a brutti pensieri, a ricordi passati — quando è andato via dall’Inter, dalla Juve, quando ha lasciato il Tottenham — rimanda a quella intransigenza, cifra dell’uomo e dell’allenatore che vive di principi. Col Napoli ha un contratto fino al 2027, il club è con lui, con la squadra serve però un chiarimento definitivo, una nuova alchimia”.

Quello che stupisce, scrive il Corriere dello Sport oggi è che in pochi sapevano della sua assenza, neanche i calciatori erano stati informati.

“In tanti sono stati sorpresi dalla sua assenza. In tanti del club e del gruppo squadra: pochissimi sapevano. Giocatori compresi. Anche il popolo del Napoli è uno spettatore confuso: non stupisca lo stupore ancora una volta, è di Antonio Conte allenatore di ferro che parliamo. Ma ora, dicevamo, va così. E tutto finirà nel dimenticatoio se nel giro di una settimana torneranno insieme l’allenatore, i nazionali e il sereno”.