Conte è rientrato a Napoli, oggi il primo allenamento in presenza dopo i giorni di permesso (Sky)

Antonio Conte è tornato a Napoli, al centro sportivo di Castel Volturno, per guidare la squadra verso il match di sabato contro l’Atalanta di campionato.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito:

L’allenatore azzurro è tornato in Campania per guidare gli allenamenti dopo i giorni di permesso concordati con la società che lo hanno visto stare a Torino. L’ambiente Napoli, quindi, si prepara a voltare pagina dopo la brutta sconfitta contro il Bologna in Serie A e il pareggio per 0-0 in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. All’orizzonte la sfida con la nuova Atalanta firmata Raffaele Palladino.

L’allenatore ha chiesto un permesso di tre giorni. Le è mai capitato?

«Onestamente non mi pare così sorprendente questa scelta. Avrà accumulato molta tensione e qualche giorno per staccare la spina è sicuramente necessario. Mi pare un percorso condiviso con la società. Non ci vedo nulla di strano. In questo momento c’è grande pressione a Napoli».

Le parole di Conte nel post Bologna avranno effetti negativi?

«No. Conte non ha parlato contro la squadra, ha cercato di ottenere una reazione toccando l’orgoglio di un gruppo importante e pieno di valori che ha vinto lo scudetto nello scorso campionato. Ha cercato di pungolare lo spogliatoio».