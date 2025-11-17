Conte e la squadra, confronto tra mercoledì e giovedì. Calciatori preoccupati dall’escalation di infortuni (Repubblica)

Appuntamento alle 14.30 a Castel Volturno per il ritorno di Conte all guida degli allenamenti. Ma il confronto con la squadra avverrà tra mercoledì e giovedì, quando rientreranno tutti i nazionali.

Ne scrive Repubblica con Marco Azzi:

Conte è uscito dalla scena dopo il ko di otto giorni fa e ha lasciato alle sue spalle uno spogliatoio in subbuglio. Le accuse pubbliche rivolte dal tecnico leccese ai giocatori del Napoli, prima di dileguarsi come un ciclone dallo stadio, hanno infatti provocato una ferita profonda: ci saranno dunque da lavare in famiglia un po’ di panni sporchi. Per questo c’è molta attesa per il ritorno a Castel Volturno dell’Antonio furioso, anche se mancano ancora all’appello tutti i nazionali, di conseguenza quella di oggi pomeriggio sarà soltanto una presa di contatto. La vera resa dei conti è prevista infatti quando il gruppo sarà di nuovo al completo, tra mercoledì e giovedì. Non è escluso che al centro sportivo si faccia rivedere pure De Laurentiis, che sta per rientrare dalla Svizzera ed è schierato al cento per cento con il suo allenatore. Diversa la posizione dei giocatori, che stanno facendo fatica a reggere il ritmo della preparazione di Conte e sono pure preoccupati per l’escalation di infortuni che sta decimando il Napoli, visto che la sosta si è portata via anche Anguissa.