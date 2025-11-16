Conte avrà il Napoli al completo solo per due allenamenti in vista dell’Atalanta (Sportmediaset)

Antonio Conte domani rientrerà a Napoli per cominciare a preparare la partita contro l’Atalanta, ma avrà la squadra al completo solo per due allenamenti a causa della sosta delle Nazionali.

Conte inizierà a preparare il match contro l’Atalanta domani, ma senza la rosa al completo

Sportmediaset scrive:

I superstiti attendono Antonio Conte e la settimana, a occhio e croce, si preannuncia complicata. Non tanto perché, dopo lo sfogo di Bologna, il tecnico ritroverà una squadra ridotta ai minimi termini dagli infortuni, Anguissa su tutti. Ma anche perché, con anche Gilmour in dubbio, il centrocampo per la delicata sfida contro la nuova Atalanta di Palladino è tutto da inventare. La chiave potrebbe essere Elmas, che dovrebbe affiancare Lobotka e McTominay, ma con tante importanti sfide di qualificazione ai Mondiali, le condizioni di tutti i giocatori andranno vagliate per bene.

Hojlund ha la febbre ed è atteso dalla gara decisiva contro la Scozia di McTominay martedì 18; Di Lorenzo e Politano saranno chiamati agli straordinari contro la Norvegia questa sera; Elmas si gioca un posto negli spareggi contro il Galles sempre martedì. Lo stesso vale per il Kosovo di Rrahmani, impegnato contro la Svizzera, e per Lobotka, in campo domani contro la Germania con la sua Slovacchia. Il che, banalmente, significa che la partita contro l’Atalanta potrà cominciare a essere preparata da mercoledì o giovedì. In pratica, visto l’anticipo al sabato, Conte avrà quel che resta del suo gruppo solo per un paio di allenamenti. Come non bastasse, dall’altra parte ci sarà una squadra anch’essa in difficoltà, in cerca di riscatto esattamente come il Napoli e con un allenatore nuovo in panchina. Il tutto con margine di errore ridotto allo zero da entrambe le parti.