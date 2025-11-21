Conte e i calciatori faccia a faccia, il tecnico vuole rivedere il Napoli feroce e affamato (Gazzetta)

Conte ha parlato ai calciatori del Napoli, lo ha fatto ieri in sala video. Ne scrive anche la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Ieri si è creata la situazione giusta al momento giusto. In sala video, dove tutti si sono riuniti per studiare l’Atalanta. È stata quella l’occasione per

guardarsi di nuovo in faccia, parlare di ciò che sta accadendo, degli errori tecnico-tattici e di atteggiamento. E lì, inevitabilmente, si è tornati anche a parlare di soluzioni. Conte vuole rivedere una squadra. Compatta, affamata, feroce. Che faccia del cuore il motore pulsante di ogni prestazione.

Ora più che mai, perché le sfide che attendono il Napoli potrebbe davvero delineare la strada per il prossimo futuro.

La chiacchierata è stata comunque costruttiva, anche perché ciò che non andava era già stato messo in piazza dopo Bologna. Ora ci si attende davvero la riscossa d’orgoglio da parte di tutto il gruppo. Che ha capito i propri errori, che sa di non aver fatto ancora abbastanza peronorare lamagliae lo scudetto cucito sul petto.

Contro l’Atalanta Conte punterà su McTominay, chi meglio di lui per rovesciare gli umori (Gazzetta)

Come giocherà il Napoli di Conte contro l’Atalanta sabato sera? Purtroppo l’emergenza infortuni continua ad affliggere la squadra, Prima Lukaku, poi De Bruyne, e adesso si è aggiunto anche Anguissa. Conte sarà costretto a ridisegnare ancora una volta la formazione. Secondo la Gazzetta si affiderà a McTominay e Hojlund che sono stati protagonisti in questi giorni con le rispettive Nazionali

“l’emorragia di centrocampisti costringe Conte a riflettere su possibili cambiamenti e la tentazione di ripresentarsi con il tridente appartiene anche a cause innaturali, come gli incidenti in serie che hanno sottratto incursori, mezze ali e bomber aggiunti. McTominay con Elmas possono sistemarsi al fianco di Lobotka; e Politano e Neres, come in passato, ritrovarsi a fungere da sostegno per Hojlund che non chiede altro, palloni nella profondità.

Potrebbe interessarti: McTominay e i gol su rovesciata: in Nazionale ne segna uno più bello di quello dello scudetto. E porta la Scozia ai Mondiali

Altrimenti, ci sarebbe Lucca, se la questione dovesse aver bisogno di altro, di un uomo con un fisico bestiale, capace di riempire l’area, di mettere la testa a posto e tentare di scacciare via le ombre che, aspettando Lukaku, pronto ad anticipare il rientro, restano lì, a tratti impietose. Però c’è McTominay – e con lui anche Hojlund– che sa come domare i malesseri: per rovesciare gli umori, chi meglio di lui?