Conte e De Laurentiis si erano sentiti al telefono già domenica sera per esporre i problemi (Repubblica)

Nessuna scossa, il Napoli e Conte continueranno insieme, come ha sottolineato il presidente De Laurentiis su X elogiando ancora una volta il valore del suo allenatore. Vero è, come ha sottolineato, Massimo Ugolini, che la situazione non può essere ignorata e che le frizioni tra il tecnico e i suoi calciatori devono essere risolte. Proprio per questo, scrive Repubblica Conte e De Laurentiis si erano già sentiti al telefono domenica sera

“De Laurentiis e Conte hanno fatto il punto della situazione già domenica sera, al telefono, mentre il tecnico era in viaggio verso Torino per raggiungere la sua famiglia. Il tecnico ha esposto i problemi che hanno portato alla sconfitta di Bologna e il presidente ne ha preso atto.

Serve un intervento immediato della società per sgombrare le ombre sul futuro della panchina e fare chiarezza sui reali obiettivi della stagione, tutti ancora a portata di mano degli azzurri”