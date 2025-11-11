Conte e De Laurentiis si erano già incontrati e avevano parlato un’ora dopo l’Eintracht (Sportmediaset)

Ieri c’è stato un incontro tra la dirigenza del Napoli e Antonio Conte per parlare della situazione del club dopo la sconfitta 2-0 contro il Bologna e gli ultimi risultati deludenti.

L’incontro dei vertici del Napoli con Conte

Sportmediaset riporta ciò che è avvenuto:

Una lunga chiamata di un paio di ore: tanto è durato il colloquio di ieri. Presente in call anche il direttore sportivo Giovanni Manna. Uno scambio di idee proficuo in cui l’allenatore, messi sul tavolo ancora una volta i problemi che stanno affliggendo i campioni d’Italia, ha avuto garanzie e rassicurazioni: tanto sui metodi e l’organizzazione del lavoro, quanto sugli interventi di mercato. A gennaio il Napoli prevede di rinforzare il gruppo con un colpo immediato da ufficializzare nei primi giorni di apertura della sessione invernale di calciomercato, quindi un secondo acquisto di livello. Conte sta rientrando a Napoli, mercoledì riprenderà gli allenamenti.

Non dovrebbe invece esserci un vertice di persona tra De Laurentiis e Conte che ci risulta abbia ricevuto le garanzie necessarie. Inoltre il presidente, che sarebbe (secondo le nostre informazioni) dovuto rientrare a Napoli in queste ore, ha annullato il suo rientro e rimarrà a Roma. Secondo le nostre informazioni, inoltre, c’è già stato un incontro tra presidente e allenatore mercoledì scorso all’ora di pranzo dopo la partita di Champions League contro l’Eintracht. Un faccia a faccia avvenuto all’hotel Britannique di Napoli e durato circa un’ora.

“Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 “C”…, che piacciono molto ai napoletani e non solo.

Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli”.