Conte domani non terrà la conferenza pre-Atalanta, parlerà solo dopo il match

Il tecnico del Napoli Antonio Conte non terrà la conferenza stampa domani, alla vigilia del match di campionato contro l’Atalanta. Conte parlerà solo dopo la partita, come comunicato dall’Ssc Napoli.

L’allenatore azzurro, inoltre, parlerà in conferenza lunedì prossimo, alla vigilia del match di Champions contro il Qarabag.

Domani il confronto tra Conte e i calciatori del Napoli

Il Napoli è quasi al completo, i giocatori impegnati con le nazionali stanno rientrando ed è arrivato, secondo il Corriere del Mezzogiorno il momento per il confronto tra Conte e la squadra:

“Domani alla vigilia del match probabilmente dopo lo sfogo di Bologna farà il suo confronto con la squadra e spiegherà che è arrivato il momento di compattarsi e remare tutti nella stessa direzione. Non sono ammessi più vistosi cali di tensione. D’altro canto, il presidente Aurelio De Laurentiis, con il comunicato su X che ha spento le voci di dimissioni di Conte, ha dato piena fiducia al tecnico che saprà trovare le contromisure. E nonostante le assenze darà spazio all’intera rosa”.

Repubblica:

De Laurentiis le ha ascoltate in tv, si è fatto spiegare al telefono cosa stesse succedendo dal diretto interessato e gli ha poi ribadito la sua piena fiducia, concedendo persino una settimana di riposo al suo allenatore. Ma ora si aspetta che sia lui a risollevare il Napoli, trovando il modo per risolvere i tanti problemi emersi nell’ultimo mese. Per questo il presidente non dovrebbe partecipare al confronto a Castel Volturno tra l’allenatore e la squadra, alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Le risposte alla crisi sono dentro allo spogliatoio