Commisso smentisce la cessione della società: “Non è possibile che tornino ad affiorare queste falsità”

Il presidente viola con un comunicato: "La Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita”

La Fiorentina, come il Napoli , affronta un periodo di difficoltà. Il club, ultimo in classifica, ha esonerato Stefano Pioli per dare la panchina in mano a Paolo Vanoli. Intanto però si sono diffuse voci su una possibile cessione della proprietà, ma attraverso una nota diffusa dai canali ufficiali del club, il presidente Commisso ha ribadito con forza di voler portare avanti il progetto iniziato nel 2019.

“Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l’ambiente, Squadra, Club, Città e tifosi.

Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro (Ferrari) fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro Club – e conclude -. Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita.”