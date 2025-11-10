Commisso smentisce la cessione della società: “Non è possibile che tornino ad affiorare queste falsità”
Il presidente viola con un comunicato: "La Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita”
Genova 18/09/2021 - campionato di calcio serie A / Genoa-Fiorentina / foto Image Sport
nella foto: Rocco Commisso
La Fiorentina, come il Napoli, affronta un periodo di difficoltà. Il club, ultimo in classifica, ha esonerato Stefano Pioli per dare la panchina in mano a Paolo Vanoli. Intanto però si sono diffuse voci su una possibile cessione della proprietà, ma attraverso una nota diffusa dai canali ufficiali del club, il presidente Commisso ha ribadito con forza di voler portare avanti il progetto iniziato nel 2019.
“Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l’ambiente, Squadra, Club, Città e tifosi.
Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro (Ferrari) fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro Club – e conclude -. Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita.”
di Francesca Leva - Alla Gazzetta: «Per nessuna ragione avrei permesso si andasse oltre: come giocatore, quando sei in preda alle emozioni, puoi fare cose di cui poi ti penti, ma da allenatore devi avere sempre disciplina».
Incontrata ad una cena in cui era l'ospite d'onore non risponde alle domande sul figlio ma preferisce sottolineare che si sta godendo Londra e che il clima di fine autunno è stato sorprendentemente buono.
Il giornale spagnolo vicino all'ambiente Barcellona: "Non si tratta solo dei risultati, ma anche del modo in cui hanno giocato le ultime due partite, le uniche di questa stagione in cui il Real Madrid non è riuscito a segnare almeno un gol"