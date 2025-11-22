Home » Il Campo » Calciomercato

Chiesa potrebbe tornare in Serie A: Inter, Roma, Napoli e Milan osservano con attenzione

Il problema resta sempre lo stesso: lo scarso impiego. Chiesa non vuole essere relegato solo alla mossa dei minuti finali. Quest’anno ha accumulato qualche presenza giusto a causa dei numerosi infortuni in casa Liverpool.

Chiesa

Liverpool's Italian striker #14 Federico Chiesa celebrates scoring their third goal during the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) /

Federico Chiesa avrà un mese per chiarire il suo futuro. L’ex-Juventus, rimasto al Liverpool dopo l’estate, potrebbe rivedere i suoi piani con l’apertura del mercato invernale.

La volontà di Chiesa

Scrive Calciomercato.com:

“Chiesa ad oggi è ancora convinto di aver fatto la scelta giusta nel trasferirsi dalla Juventus al Liverpool nel finire dell’estate 2024. Dopo le rarissime apparizioni della stagione 2024/25 dei Reds, chiusa con la vittoria della Premier League, quest’anno le premesse dovevano essere differenti. Eppure neanche l’incredibile quantità di infortuni di questo avvio di stagione ha convinto Slot a dare a Chiesa un ruolo da titolare. Fuori dalla lista Champions, ripescato dopo l’infortunio di Leoni, ha all’attivo sì 10 presenze fra campionato e Champions (2 le gare giocate da titolare nella Carabao Cup, dove è già arrivata un’eliminazione) e soltanto 164 minuti giocati”.

Chi lo può prendere

Non è da escludere un suo addio: anzi, ormai appare una possibilità concreta. Calciomercato.com ipotizza alcune possibili soluzioni per il futuro di Chiesa:

“Chiesa oggi non è nulla più che un rincalzo e Slot continua, anche in emergenza o in difficoltà, a considerarlo soltanto una sorta di mossa della disperazione per provare a cambiare le partite nei minuti finali. Questo è un fattore che potrebbe convincere Chiesa da qui all’inizio di gennaio a cambiare idea sulla scelta di voler restare a Liverpool. Se il minutaggio non crescerà, allora l’idea di tornare in un campionato come la Serie A tornerebbe di prepotenza.

Chiesa ha ancora tantissimi estimatori in Serie A e farebbe comodo praticamente a tutte le squadre di vertice, Juventus esclusa per ovvi motivi. L’Inter con Chivu cercava già in estate un giocatore spaccapartite e bravo nell’1vs1 (Lookman era il nome estivo), e Chiesa ha anche in Marotta un grande estimatore. La Roma cerca rinforzi low-cost per rivoluzionare l’attacco di Gasperini, che vorrebbe però prima di tutto una prima punta. Il Napoli è deluso dall’impatto di Noa Lang e se il caso-Conte rientrerà servirà convincerlo anche con ulteriori innesti offensivi. Infine, c’è il Milan che con Allegri ha messo in piedi un attacco leggero, in cui Chiesa potrebbe aggiungersi a Leao e Pulisic nelle rotazioni, mentre Gimenez e Nkunku sono un po’ in difficoltà”.

Correlate