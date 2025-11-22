Chiesa potrebbe tornare in Serie A: Inter, Roma, Napoli e Milan osservano con attenzione

Federico Chiesa avrà un mese per chiarire il suo futuro. L’ex-Juventus, rimasto al Liverpool dopo l’estate, potrebbe rivedere i suoi piani con l’apertura del mercato invernale.

La volontà di Chiesa

Scrive Calciomercato.com:

“Chiesa ad oggi è ancora convinto di aver fatto la scelta giusta nel trasferirsi dalla Juventus al Liverpool nel finire dell’estate 2024. Dopo le rarissime apparizioni della stagione 2024/25 dei Reds, chiusa con la vittoria della Premier League, quest’anno le premesse dovevano essere differenti. Eppure neanche l’incredibile quantità di infortuni di questo avvio di stagione ha convinto Slot a dare a Chiesa un ruolo da titolare. Fuori dalla lista Champions, ripescato dopo l’infortunio di Leoni, ha all’attivo sì 10 presenze fra campionato e Champions (2 le gare giocate da titolare nella Carabao Cup, dove è già arrivata un’eliminazione) e soltanto 164 minuti giocati”.

Chi lo può prendere

Non è da escludere un suo addio: anzi, ormai appare una possibilità concreta. Calciomercato.com ipotizza alcune possibili soluzioni per il futuro di Chiesa:

“Chiesa oggi non è nulla più che un rincalzo e Slot continua, anche in emergenza o in difficoltà, a considerarlo soltanto una sorta di mossa della disperazione per provare a cambiare le partite nei minuti finali. Questo è un fattore che potrebbe convincere Chiesa da qui all’inizio di gennaio a cambiare idea sulla scelta di voler restare a Liverpool. Se il minutaggio non crescerà, allora l’idea di tornare in un campionato come la Serie A tornerebbe di prepotenza.

Chiesa ha ancora tantissimi estimatori in Serie A e farebbe comodo praticamente a tutte le squadre di vertice, Juventus esclusa per ovvi motivi. L’Inter con Chivu cercava già in estate un giocatore spaccapartite e bravo nell’1vs1 (Lookman era il nome estivo), e Chiesa ha anche in Marotta un grande estimatore. La Roma cerca rinforzi low-cost per rivoluzionare l’attacco di Gasperini, che vorrebbe però prima di tutto una prima punta. Il Napoli è deluso dall’impatto di Noa Lang e se il caso-Conte rientrerà servirà convincerlo anche con ulteriori innesti offensivi. Infine, c’è il Milan che con Allegri ha messo in piedi un attacco leggero, in cui Chiesa potrebbe aggiungersi a Leao e Pulisic nelle rotazioni, mentre Gimenez e Nkunku sono un po’ in difficoltà”.