Briatore: «Capisco meglio Sinner quando parla che certi miei amici napoletani»

A Realpolitik, Briatore: «Capisco più lui che un italiano che parla. Per cui, i napoletani sono italiani, i calabresi sono italiani. Noi abbiamo una persona che è un esempio».

Flavio Briatore ha preso le difese del tennista azzurro, lanciando però una frecciata al Sud Italia. Ospite di Realpolitik su Rete 4, l’imprenditore è intervenuto sulle polemiche nate dopo la scelta di Sinner di rinunciare alla Coppa Davis, decisione che aveva scatenato critiche da parte di giornalisti e opinionisti, accusandolo di non sentirsi davvero italiano. Questa la sua battuta:

«Capisco più Sinner che certa gente del Sud»

La discussione di Briatore

Riporta il Fatto Quotidiano. Adesso è Flavio Briatore a schierarsi con lui:

«Parla tedesco bene, parla italiano bene, parla inglese bene. Parla tre lingue. Sinner è italiano, è nato in Italia. Io capisco più Sinner che non certa gente del meridione che io non capisco».

Tommaso Labate, giornalista con cui stava parlando, nato in Calabria e cresciuto in Puglia, ha ironizzato: «Me compreso direi».

Briatore poi ha replicato: «Ho degli amici napoletani che quando parlano dovrei avere i sottotitoli. Capisco più Sinner che un italiano che parla. Per cui, i napoletani sono italiani, i calabresi sono italiani. Noi abbiamo una persona che è un esempio. Sai qual è il problema? Sinner è una persona normale, è un ragazzo molto educato», ha concluso Briatore, che in passato ha ripetutamente difeso Sinner anche dalle accuse legate alla residenza a Montecarlo e le cicliche polemiche legate al pagamento delle tasse.

