Beukema: «Sto capendo quello che vuole il mister e questo vale anche per gli altri»

Il difensore del Napoli, Sam Beukema, ha analizzato ai microfoni di Dazn la sconfitta contro il Torino:

«Abbiamo dominato quasi tutta la partita, però il mister ha ragione perché non eravamo così cattivi negli ultimi venti metri e dobbiamo migliorare questo».

Com’è entrare in un gruppo con lo scudetto sul petto?

«Abbiamo un bel gruppo, siamo fortunati perché ci aiutano molto e ora sto giocando un po’ di più. Mi sento sempre meglio dopo ogni partita, sto capendo quello che vuole il mister e questo vale anche per gli altri».