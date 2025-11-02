Home » Il Campo » Calcio Italiano

Bologna, Freuler in dubbio per la sfida contro il Napoli dopo l’infortunio nel derby

Nel corso della ripresa lo svizzero ha accusato un problema alla spalla destra ed è stato costretto a uscire dal campo lasciando il posto a Moro

Marocchi Freuler

Switzerland's midfielder #08 Remo Freuler celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Euro 2024 round of 16 football match between Switzerland and Italy at the Olympiastadion Berlin in Berlin on June 29, 2024. (Photo by JOHN MACDOUGALL / AFP)

Brutte notizie per il Bologna: il capitano Remo Freuler potrebbe saltare la prossima partita contro il Napoli dopo l’infortunio subito nel derby vinto contro il Parma.

Bologna, Freuler a rischio per il match contro il Napoli: i dettagli

Nel corso della ripresa del derby, Freuler ha accusato un problema alla spalla destra ed è stato costretto a uscire dal campo lasciando il posto a Moro.  Nei prossimi giorni Freuler effettuerà esami strumentali per definire con precisione l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Al momento, la sua partecipazione alla sfida di domenica 9 novembre contro il Napoli è altamente incerta.

Il Bologna (prossimo avversario del Napoli) batte il Parma 3-1 in rimonta e con un uomo in più

Il Parma passa subito in vantaggio dopo appena 13 secondi grazie a Adrian Bernabé, bravo a sfruttare un rimpallo tra Benedyczak e Lucumi e a trafiggere Skorupski di piatto destro, sorprendendo la difesa rossoblù ancora ferma ai blocchi di partenza.

Il Bologna reagisce con ordine e prende progressivamente il controllo del gioco, trovando il pareggio al 17’: ottima azione sulla destra di Orsolini, che serve Holm, il quale mette in mezzo un cross perfetto per Santiago Castro abile a battere Suzuki e a rimettere in equilibrio il derby.

Una vittoria pesante che rilancia il Bologna in ottica europea. Il prossimo appuntamento, sarà proprio contro il Napoli di Antonio Conte

Correlate