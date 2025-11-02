Bologna, Freuler in dubbio per la sfida contro il Napoli dopo l’infortunio nel derby
Nel corso della ripresa lo svizzero ha accusato un problema alla spalla destra ed è stato costretto a uscire dal campo lasciando il posto a Moro
Brutte notizie per il Bologna: il capitano Remo Freuler potrebbe saltare la prossima partita contro il Napoli dopo l’infortunio subito nel derby vinto contro il Parma.
Bologna, Freuler a rischio per il match contro il Napoli: i dettagli
Nel corso della ripresa del derby, Freuler ha accusato un problema alla spalla destra ed è stato costretto a uscire dal campo lasciando il posto a Moro. Nei prossimi giorni Freuler effettuerà esami strumentali per definire con precisione l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.
Al momento, la sua partecipazione alla sfida di domenica 9 novembre contro il Napoli è altamente incerta.
Il Bologna (prossimo avversario del Napoli) batte il Parma 3-1 in rimonta e con un uomo in più
Il Parma passa subito in vantaggio dopo appena 13 secondi grazie a Adrian Bernabé, bravo a sfruttare un rimpallo tra Benedyczak e Lucumi e a trafiggere Skorupski di piatto destro, sorprendendo la difesa rossoblù ancora ferma ai blocchi di partenza.
Il Bologna reagisce con ordine e prende progressivamente il controllo del gioco, trovando il pareggio al 17’: ottima azione sulla destra di Orsolini, che serve Holm, il quale mette in mezzo un cross perfetto per Santiago Castro abile a battere Suzuki e a rimettere in equilibrio il derby.
Una vittoria pesante che rilancia il Bologna in ottica europea. Il prossimo appuntamento, sarà proprio contro il Napoli di Antonio Conte