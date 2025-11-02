Il Bologna (prossimo avversario del Napoli) batte il Parma 3-1 in rimonta e con un uomo in più
Decisiva la doppietta di Castro dopo la rete di Bernabé al tredicesimo secondo. Parma in dieci per un'ora. Il Bologna di Italiano sale a 18 punti, a meno quattro dal primo posto
Il Bologna di Italiano torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e lo fa battendo in rimonta il Parma per 3-1.
Parma-Bologna, il riassunto del match
Il Parma passa subito in vantaggio dopo appena 13 secondi grazie a Adrian Bernabé, bravo a sfruttare un rimpallo tra Benedyczak e Lucumi e a trafiggere Skorupski di piatto destro, sorprendendo la difesa rossoblù ancora ferma ai blocchi di partenza.
Il Bologna reagisce con ordine e prende progressivamente il controllo del gioco, trovando il pareggio al 17’: ottima azione sulla destra di Orsolini, che serve Holm, il quale mette in mezzo un cross perfetto per Santiago Castro abile a battere Suzuki e a rimettere in equilibrio il derby.
Poi, la svolta negativa per il Parma: al 35’, Ordonez, già ammonito, commette un’ingenuità spintonando Odgaard lanciato a rete, lasciando la squadra in dieci uomini e complicando la gestione della partita. Al 92′ tris dei felsinei firmato da Juan Miranda su assist di Cambiaghi.
Una vittoria pesante che rilancia il Bologna in ottica europea. Il prossimo appuntamento, sarà proprio contro il Napoli di Antonio Conte
Le formazioni ufficiali
Parma (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Bernabé, Estevez, Ordonez, Keita; Benedyczak, Pellegrino. Allenatore: Cuesta
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Niccolini (Italiano convalescente)