Atalanta, fiducia a tempo per Juric. In caso di esonero, possibile ritorno su Palladino e Thiago Motta (Pedullà)

Non solo Stefano Pioli alla Fiorentina, anche Ivan Juric all’Atalanta sembrerebbe essere in bilico dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Il club bergamasco è incappato sabato pomeriggio nella prima sconfitta in campionato (0-1 con l’Udinese), ma era reduce da cinque pareggi consecutivi. Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, le sorti del tecnico croato dipenderanno dalle prossime due partite. In caso di esonero, la panchina dei nerazzurri potrebbe essere affidata a Raffaele Palladino o Thiago Motta.

Atalanta, a rischio la panchina di Juric: le ultime di Pedullà

Ecco quanto scrive Pedullà sul proprio sito internet:

“L’Atalanta non può essere certo soddisfatta della prima parte della stagione. Gli investimenti su, mercato ci sono stati, ma i punti in classifica scarseggiano in rapporto a quanto speso e la prestazione di Udine, con la prima sconfitta in campionato, è stato orribile. Ivan Juric gode della fiducia del club, ma non è più incondizionata rispetto a 7-10 giorni, l’Atalanta si aspettava e si aspetta di più. Le prossime due partite prima della sosta, la trasferta Champions a Marsiglia e l’impegno contro il Sassuolo, saranno molto delicate e indirizzeranno il futuro. Juric deve darsi una mossa, conquistando punti e convincendo sul piano del gioco, anche perché i famosi acquisti (Sulemana, Krstovic, Zalewski e lo stesso Musah) non hanno dato il ritorno tanto atteso. Ecco perché il club si aspetta una svolta, altrimenti la fiducia condizionata potrebbe trasformarsi in un ribaltone. Un eventuale candidato da seguire, sempre che non trovi sistemazione prima, è Raffaele Palladino che la scorsa estate era stato in ballottaggio proprio con Juric e venne sorpassato all’ultimo ballottaggio. Esattamente come Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juventus, un altro profilo da monitorare in caso di svolta”.

Per Juric, lo ricordiamo, sarebbe il terzo fallimento calcistico consecutivo dopo le sfortunate parentesi alla Roma e al Southampton (dove è diventato l’allenatore con la peggiore media punti nella storia della Premier League).