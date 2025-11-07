Anguissa, prove tecniche di rinnovo: il decreto crescita aiuta ma i rischi ci sono (Corsport)

Primo incontro tra Manna e gli agenti Maxime Nana e Giovanni Branchini. Frank ha offerte da mezza Europa, perderlo sarebbe un duro colpo

Anguissa, prove tecniche di rinnovo: il decreto crescita aiuta (Corsport)

Anguissa, 29 anni, e il possibile rinnovo col Napoli. Il contratto è in scadenza ma il Napoli ha un’opzione di rinnovo fino al 2027. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Un’altra riunione per provare a limare le distanze e per avvicinarsi a un accordo fondamentale per il futuro della squadra. Con uno dei giocatori

fondamentali per impatto tecnico e leadership. In occasione della partita di Champions con l’Eintracht, il ds Manna ha incontrato a Napoli gli agenti di Anguissa, Maxime Nana e Giovanni Branchini: la trattativa per il rinnovo del contratto di Frank procede ma resta ancora una distanza tra domanda e off erta. La volontà di prolungare, però, è reciproca e in agenda è già stato fissato un altro vertice. Per la cronaca: il rapporto è in scadenza ma il Napoli può esercitare unilateralmente un’opzione di rinnovo fino al 2027.

Il club conosce perfettamente l’importanza di Anguissa e soprattutto il suo valore, ma non è l’unico: negli ultimi anni Frank ha ricevuto offerte prestigiose sotto tutti i punti di vista da top club europei e anche arabi – pronti a garantirgli da tempo ponti d’oro per averlo – eppure ha sempre dato e continua a dare priorità al Napoli.

Più il tempo passa e più aumentano i rischi: perdere un top player del suo calibro, sotto il profilo tecnico e della personalità, sarebbe davvero un

brutto colpo per la squadra e insieme un brutto segnale che stonerebbe con la crescita del club dell’ultimo biennio. Tra l’altro, in merito al suo ingaggio, il Napoli può ancora usufruire dei benefici fiscali del Decreto Crescita, e questo è di certo un altro aspetto importante in ottica rinnovo.