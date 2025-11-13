Anguissa, niente lesioni muscolari: stop di 10 giorni per affaticamento (Repubblica)

E' rientrato l'allarme. I primi esami medici eseguiti alla clinica Pineta Grande hanno escluso infatti lesioni muscolari.

Anguissa ha un affaticamento muscolare

Marco Azzi su Repubblica scrive:

Un piccolo sospiro di sollievo nella bufera che si sta abbattendo sul Napoli: è rientrato l’allarme per Frank Zambo Anguissa. I primi esami medici eseguiti al rientro in città del giocatore, alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, hanno escluso infatti lesioni muscolari. Si tratta di un semplice affaticamento. Il centrocampista dovrà fermarsi solo per una decina di giorni.

Secondo quanto svelato da Ali Naci Kukuk, giornalista di che ha parlato a Sky Sport, il camerunense avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo avanzata dalla società azzurra per poter approdare in terra turca alla corte del Galatasaray.

«Il Napoli e De Laurentiis, a conoscenza dell’interesse del Galatasaray per Anguissa, la scorsa settimana hanno offerto al giocatore un contratto triennale, ma il calciatore ha chiaramente rifiutato l’offerta. L’ambiente e le condizioni sembrano compatibili con un trasferimento al Galatasaray».

Intanto il centrocampista del Napoli si è fermato in Nazionale durante l’allenamento di martedì con la sua nazionale. Si tratta di un problema muscolare. Il giocatore salterà sicuramente la semifinale dei playoff mondiali che i Leoni Indomabili giocheranno giovedì alle 20 in Marocco contro la Repubblica Democratica del Congo. In caso di successo, il Camerun tornerebbe poi in campo domenica sera, sempre a Rabat, per la finale contro la vincente di Nigeria-Congo (giovedì alle 17). La qualificata andrà poi a disputare i playoff intercontinentali. Da capire se Anguissa tornerà subito a Napoli o resterà coi compagni nel ritiro marocchino.