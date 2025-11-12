Anguissa, rifiutata la proposta di rinnovo del Napoli: tentazione Galatasaray per il camerunense

Il giornalista turco Ali Naci Kukuk a Sky Sport rivela che il club turco è sulle tracce del centrocampista ormai da tempo, motivo per cui i partenopei hanno proposto il rinnovo al calciatore: quest'ultimo, però, avrebbe rispedito l'offerta al mittente

Clima ostico e nervi tesi in casa Napoli. La disfatta di Bologna ha generato delle scorie difficilmente eliminabili al momento, motivo per cui De Laurentiis è sceso personalmente in campo per cambiare tale situazione. Le accuse di Conte al termine della partita persa con i felsinei ha alimentato le voci delle presunte dimissioni del tecnico, smentite repentinamente dal presidente. In aggiunta l’intervista ironica e polemica dell’agente di Lobotka e poi ora la notizia sopraggiunta del possibile addio di Anguissa. Secondo quanto svelato da Ali Naci Kukuk, giornalista di che ha parlato a Sky Sport, il camerunense avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo avanzata dalla società azzurra per poter approdare in terra turca alla corte del Galatasaray.

Anguissa pronto a salutare il Napoli: rifiutata la proposta di rinnovo

«Il Napoli e De Laurentiis, a conoscenza dell’interesse del Galatasaray per Anguissa, la scorsa settimana hanno offerto al giocatore un contratto triennale, ma il calciatore ha chiaramente rifiutato l’offerta. L’ambiente e le condizioni sembrano compatibili con un trasferimento al Galatasaray».

Intanto il centrocampista del Napoli si è fermato in Nazionale durante l’allenamento di martedì con la sua nazionale. Si tratta di un problema muscolare, la cui entità verrà verificata solo dagli esami strumentali. Il giocatore salterà sicuramente la semifinale dei playoff mondiali che i Leoni Indomabili giocheranno giovedì alle 20 in Marocco contro la Repubblica Democratica del Congo. In caso di successo, il Camerun tornerebbe poi in campo domenica sera, sempre a Rabat, per la finale contro la vincente di Nigeria-Congo (giovedì alle 17). La qualificata andrà poi a disputare i playoff intercontinentali. Da capire se Anguissa tornerà subito a Napoli o resterà coi compagni nel ritiro marocchino.