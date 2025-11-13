Qualcuno avrà suggerito a Conte di prendersi un po’ di riposo per raffreddare il clima bollente

Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno ma senza il suo tecnico. L’assenza di Conte è arrivata come un fulmine sui tifosi e anche sui calciatori ignari, dopo il suo sfogo di sabato dopo la sconfitta contro il Bologna. Secondo Tuttosport il suo peridoo di riposo a Torino potrebbe essere stato richiesto proprio per placare gli animi.

“Probabilmente qualcuno avrà suggerito al coach salentino di prendersi un periodo di riposo per stare a Torino insieme alla famiglia. Un modo azzeccato per permettere al clima bollente di raffreddarsi, così da riprendere la prossima settimana il lavoro in chiave Atalanta, con gli animi non più tesi ed una diversa disponibilità ad accettare un dialogo che possa essere chiarificatore e, magari, anche curativo”.

Il Calcio Napoli è fermo ai tweet di De Laurentiis: fantascienza le dimissioni di Conte, è un onore avere il tecnico salentino in società. Sono ovviamente cominciate le prime indiscrezioni su possibili sostituti di Conte. Ci sta che i nomi girino. Conte che resta a Torino, e rinuncia a dirigere gli allenamenti, è una notizia. Colpisce

“Ora c’è bisogno di una svolta e di una cura, soluzioni che devono essere decise di concerto tra la squadra e l’allenatore. Senza un chiarimento, è diffi cile che il Napoli possa tornare a correre e lottare come faceva un anno fa”.