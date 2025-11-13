Al suo rientro De Laurentiis dovrà risolvere la disputa tra Conte e lo staff medico (Tuttosport)

Conte non c’è a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti del Napoli, un’assenza che fa rumore e desta preoccupazione in casa azzurra. È chiaro che l’attacco di Conte ai suoi calciatori dopo la sconfitta col Bologna pesi e che si dovrà ricucire lo strappo, ma non c’è solo quello. In precedenza l’allenatore aveva parlato duro anche dello staff medico, nelle interviste post Psv aveva più volte fatto riferimento alla crescita del club che deve assumere una dimensione più europea (anche se non ha mai usato questi termini). Per ben due volte ha citato lo staff medico e quello fisioterapico. Secondo Tuttosport toccherà a De Laurentiis mediare questa situazione.

“A oggi non è previsto alcun vertice tra don Antonio ed il presidente Aurelio De Laurentiis, volato all’estero per impegni personali. Il patron, al suo rientro, potrebbe essere chiamato a risolvere la disputa tra Conte e lo staff medico, per alcune diversità di vedute relativamente agli infortuni muscolari e al recupero degli acciaccati. A tal proposito, la maledizione prosegue: Anguissa ha riportato un problema al flessore nel corso dell’allenamento con il Camerun a Rabat e il Napoli ha chiesto il suo ritorno per sottoporlo ad alcuni esami utili a valutare l’entità dell’infortunio”.

“Si tratta del 14° guaio muscolare per un calciatore del Napoli: fattore che ha indotto la rosa a sollecitare il coach salentino affinché mitighi l’intensità e il volume dei carichi di lavoro”.