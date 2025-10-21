Zaccardo: «Suggerii a Edo De Laurentiis Caicedo e Kvaratskhelia. Scelsero di trattare il georgiano»

Alla Gazzetta: «Kvicha era il giocatore con più dribbling tentati d’Europa, davanti a Messi e a Neymar. A febbraio 2021 incontrai il suo entourage a Mosca»

La Gazzetta dello Sport intervista oggi Cristian Zaccardo ex difensore del Milan e della Nazionale italiana. Fu lui ha suggerire Kvaratskhelia al Napoli.

Come andò?

«Nel 2020 divoravo Wyscout. Kvicha era il giocatore con più dribbling tentati d’Europa, davanti a Messi e a Neymar. A febbraio 2021 incontrai il suo entourage a Mosca. Edoardo De Laurentiis mi chiese di suggerirgli due in grado di fare la differenza e gli feci i nomi di Moises Caicedo e di Kvaratskhelia. Scelsero di trattare il georgiano. Direi che è andata bene».

Ha mai pensato di fare l’allenatore?

«No. Amo il mercato, ero indeciso se proseguire come direttore sportivo o come agente Fifa. Chiesi a Galliani di iniziare nel Monza, anche gratis,ma stavano bene così. Alla fine, ho scelto di fare l’agente. Vivo tra Milano e Fano e mi diverto coi miei figli, Ginevra e Nicolò. Lui fa la punta e gioca in Promozione. Quando lo vedo mi viene voglia di giocare, ma non ce la faccio più».

Le famale essere ricordato per l’autogol contro gli Stati Uniti?

«Certo. Senza quell’autorete sarei rimasto titolare a scapito di… Grosso. Ma magari non avremmo vinto ilMondiale».

È ancora convinto che l’autorete portò fortuna?

«Lo dice la storia. Dopo Italia- Stati Uniti Lippi mise Zambrotta a destra e Grossoa sinistra. Doveva andare così. Vale lo stesso discorso per Nesta: al suo posto entrò Materazzi. Contro il Ghana, comunque, giocai alla grande»

Chi è che scrive di più nella chat del 2006?

«Buffon. All’inizio non scriveva mai perché doveva restare concentrato anche a più di quarant’anni, ora risponde sempre».

Un rimpianto?

«Lasciare il Wolfsburg nel 2009, da campione di Germania. Rinunciai ai soldi per rientrare in Italia e tornare in Nazionale. Nel 2011, poi, ci fu un contatto con la Juve, ma non se ne fece nulla».